Le Mug - invité 1 : Renconter avec Sylvain Bertot pour « Rap, hip-hop : 40 années en 200 albums » sur Auvio

Sylvain Bertot pour « Rap, hip-hop : 40 années en 200 albums » paru chez Le Mot et le reste... Bertot est le patron du site musical Fake for real, consacré au rap et aux autres musiques. « Rap, hip-hop : 40 années en 200 albums » dresse une histoire du hip-hop américain et international, illustrée par une sélection de 200 albums, très connus ou plus confidentiels, représentatifs des différentes époques, formes et géographies du rap.