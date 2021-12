Le Mug - invité 1 : Guillaume Daudin pour le roman graphique « Les contraceptés – Enquête sur le dernier tabou » sur Auvio

Et si on parlait de contraception masculine ? Depuis quelques dizaines d’années, les médias font régulièrement état de la contraception masculine, en nous promettant, par exemple, l’arrivée imminente de la pilule pour homme. Pourtant, en 2021, la charge mentale de la contraception pèse toujours quasi exclusivement sur les femmes. Pourquoi ?

Pour répondre à cette question, il fallait une enquête, voire un livre, et, cerise sur le gâteau, il s’agit d’un roman graphique ! Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain, tous deux journalistes, ont sillonné la France à la rencontre de spécialistes et d’h