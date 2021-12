Le Mug - invité 1 : Bernard Lavilliers pour son dernier album "Sous un soleil énorme" sur Auvio

Bernard Lavilliers, pour son dernier album « Sous un soleil énorme »

Vibrant d’une soif de vivre, l’artiste revient sur le devant de la scène avec un 22èmealbum généreux et combatif. Le bien nommé « Sous un soleil énorme » est un album solaire, assurément, à multiples facettes. Un album qui résonne d’une intensité rare, d’une désarmante honnêteté et de la force de ceux qui avancent, malgré les épreuves. Autour de Lavilliers, des complices de longues dates, et de nouveaux venus à la voix et aux mots qui désarment.