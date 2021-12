Le Mug - invité 1 : Philippe Geluck pour "Les mots du chat" sur Auvio

Philippe Geluck pour son dernier album « Les mots du chat » paru chez Casterman

Prince du bon mot, Le Chat dispense ses aphorismes chocs depuis presque 40 ans. Grand bavard au pays des images, il agite nos neurones et met nos zygomatiques en feu. L'oeuvre graphique de Philippe Geluck est unanimement saluée, mais sa création littéraire mérite autant les honneurs. C'est chose faite avec Les Mots du Chat. Le héros n'apparaît qu'en première et en dernière page de l'ouvrage mais y est omniprésent par sa pensée, parfois tortueuse et cependant imparable. Après les Essais de Montaigne ou les Maxim