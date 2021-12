Le Mug - invité 1 : Marine Baousson pour "Vulgaire, vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien" paru aux éditions Flammarion sur Auvio

Savez-vous précisément ce qu’il s’est passé en 1515 à Marignan ? Pouvez-vous expliquer qui sont vraiment les francs-maçons ? Sauriez-vous décrire le fonctionnement des marées ? Et celui du joint de culasse ? Autant de questions auxquelles on ne sait pas toujours quoi répondre… Mais rassurez-vous ! Si vous complexez sur vos lacunes en culture générale, si vous faites souvent semblant de comprendre alors qu’en fait pas du tout : ce livre est fait pour vous ! Marine Baousson n’est ni historienne, ni géologue, encore moins mécanicienne. Et pourtant, elle nous explique avec humour et pédagogie to