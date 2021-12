Le roman plonge le lecteur dans le monde inquiétant et bien réel des organisations criminelles, dont les trafics de contrefaçons subtilisent à l’économie légale 350 milliards € par an. Il nous plonge aussi dans le fonctionnement secret des mafias italiennes et chinoises, leurs rites ancestraux d’initiation et de reconnaissance, leurs rouages et les moyens dont ils usent pour noyauter la société civile.