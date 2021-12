Le Mug - invité 1 : (R)évolutions, du street art : de la rue à la galerie… Le street art est-il toujours un art dissident ? sur Auvio

Rencontre avec Éric Van Essche pour son ouvrage « (R)évolutions, du street art De la rue à la galerie… Le street art est-il toujours un art dissident ? » paru aux éditions Cfc. De la rue à la galerie… Le Street Art est-il toujours un art dissident ? Cette question s’avère légitime car, étant toujours plus institutionnalisé, il est parfois même protégé sur certains murs de la ville et source de hausses de prix de l’immobilier. Considéré autrefois comme une pratique déviante, il est devenu un symbole de gentrification et trouve aujourd’hui sa place dans les musées du monde entier. Dans le même