Le Mug - invité 1 : Philippe Francq et Eric Giacometti pour "Largo Winch" sur Auvio

Philippe Francq et Eric Giacometti pour le nouveau tome, le 23 de Largo Winch « La frontière de la nuit » paru chez Dupuis

En visite incognito dans une mine d'étain en Indonésie, Largo Winch découvre avec stupeur que l'une de ses propres filiales emploie des enfants pour fournir des composants essentiels à nos smartphones. Une découverte qui encourage le milliardaire à faire évoluer le groupe W vers une économie plus éthique et plus verte, sans négliger toutefois les technologies de pointe, en particulier les marchés spatiaux, qu'il s'agisse de satellites ou du nettoyage de déchets en orbit