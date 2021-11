Baptiste Beaulieu pour « La joie et le reste » paru aux éditions de l’Iconoclaste

"Savez-vous qu'il n'existe que deux saisons par an ? La joie et le reste". Baptiste Beaulieu plonge au coeur de ce qui le constitue : la foi, l'homosexualité, la médecine. Il confie ses joies comme ses souffrances. L'humour et la tendresse ne sont jamais loin, il nous parle en ami. La forme brève et incisive agit comme un catalyseur.