Le Mug - invité 1 : Pierre Kroll pour "Piqûres de rappel" sur Auvio

Pierre Kroll pour "Piqûres de rappel"

« Pierre Kroll vous invite dans son univers pour revivre l’année 2021 jalonnée de piqûres de rappel : malgré les vaccins, le coronavirus mute et s’accroche, le climat se dérègle et inonde une partie de l’Europe cet été, ce n’est pas la joie à Kaboul, la politique belge est toujours aussi complexe, bisbrouille dans la famille royale anglaise, les Diables rouges n’arrivent pas au bout d’une compétition, etc. Plus de 250 dessins, déjà publiés ou carrément inédits, vous permettront de revivre l’année, malgré tout, avec le sourire. Toutes ces piqûres de rap