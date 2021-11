Le Mug - invité 1 : Renconter avec Agathe Le taillandier sur Auvio

Agathe Le taillandier pour l’ouvrage collectif « Une bibliothèque féministe » paru aux éditions l’Iconoclaste

Romancières, artistes, intellectuelles... Ces figures emblématiques du féminisme ont accepté de confier ici le livre qui les a transformées. La langue est sans détour, leur sincérité, absolue. Avec elles, on relit les incontournables, on découvre des textes méconnus, on se forge en chemin. Voici, racontées par elles : Virginie Despentes, Audre Lorde, Ysiaka Anam, Nnedi Okorafor, Simone de Beauvoir, Fanny Raoul, Susan Sontag, Françoise d'Eaubonne, Denis Mukwege, Djaïli Amadou Amal, C