Le Mug - invité 1 : Jérémie Peltier pour « La fête est finie ? » (Éd. de l'Observatoire) sur Auvio

C’est acté : on déconfine. On se vaccine et c’est parti pour les Années folles... Pourtant, il est probable que la grande fête du retour à la vie post-Covid n’ait jamais lieu. Pourquoi ? Parce que la France a renoncé depuis longtemps à la fête et à tout esprit festif. Replongeant dans les grands classiques de la littérature (Flaubert, Tolstoï, Maupassant), relisant Philippe Muray, et regardant avec désarroi tout autour de lui, Jérémie Peltier est formel : la fête en France n’aura plus lieu, parce qu’elle est désormais partout. Elle est devenue permanente alors qu’elle devait être momentanée,