Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Hubert Blanc-Francard sur Auvio

Hubert Blanc-Francard pour « Boombass, une histoire de la French touch » paru aux éditions. Hubert Blanc-Francard est tombé dans la musique quand il était petit. A l'adolescence, grâce au home studio installé dans sa chambre par son père, il manipule boîtes à rythmes et synthétiseurs. Les années 80 se terminent quand il entre comme DA chez Polydor et participe à l'émergence du rap français, en coproduisant le premier album de MC Solaar. Quelques années plus tard, c'est la découverte, avec Philippe Zdar, de la musique électronique : sous le pseudonyme de BoomBass, il crée, avec son alter ego,