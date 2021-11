Le Mug - invité 1 : Focus sur l’exposition "Inside Magritte" sur Auvio

François Henrard, design & Project Director chez Tempora pour l’exposition « Inside Magritte » à découvrir à La Boverie.

Du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022, le Musée de La Boverie à Liège accueille, en coproduction avec Tempora et Crossmedia, une exposition numérique immersive consacrée à l’œuvre de René Magritte. Inside Magritte propose une expérience multisensorielle à 360º, à la découverte de l’univers onirique et des différentes techniques du maître surréaliste. Grâce aux technologies les plus récentes, Inside Magritte offre une bouleversante évocation de 160 œuvres majeures de l’artist