Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Eddy Chevalier pour "Katniss Everdeen: Embrasser son destin" sur Auvio

Eddy Chevalier pour "Katniss Everdeen: Embrasser son destin" paru aux éditions Impressions Nouvelles

Katniss Everdeen, fougueuse rebelle de la trilogie Hunger Games, réincarnation pop de Diane chasseresse, écrit une contre-histoire des États-Unis à l’encre de son arc.Dans la trilogie de Suzanne Collins, débutée en 2008 et portée avec succès à l’écran, l’Amérique régresse et apparaît comme un reflet tordu de la République de Rome. Au-delà des références mythologiques et littéraires, le récit de Katniss Everdeen est celui d’une jeune femme combattive, loyale et déterminée, délivrée des dikta