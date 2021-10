Le Mug - invité 1 : Jean-Victor Blanc pour son livre « Addicts » (Ed. Arkhê) sur Auvio

Quel est le point commun entre Miley Cyrus, James Bond et Amy Winehouse ? Tous ont connu l’addiction. Leurs histoires, leurs œuvres et leurs parcours de vie nous aident à mieux cerner nos penchants pour les sources immédiates de plaisirs, alcool, tabac, sexe, jeu, drogues ou culte du corps.

Nombreux sont celles et ceux qui aujourd’hui cherchent des réponses à leur mal-être dans des substances ou des comportements toxiques.

Les comportements addictifs nourrissent cet espoir fallacieux qu’il est toujours possible de combler le manque, de se réconforter, de se croire le meilleur, ou de repous