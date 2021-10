Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Didier Tronchet sur Auvio

Didier Tronchet pour sa BD « Les Catastrophobes » paru chez Fluide glacial

Avec Les Catastrophobes, Tronchet signe un album dans l’air (pollué) du temps. Le couple mis en scène s’oppose sur l’attitude à adopter face à la crise écologique. Pour elle, il faut tout abandonner et partir vivre dans un refuge, loin du danger urbain. Lui est plus circonspect… quitter son petit confort ? Pas facile ! Tronchet parvient à traiter avec légèreté et humour du mal de notre siècle. Et vous ? Jusqu’où iraient vos concessions pour sauver la planète ?