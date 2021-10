Le Mug - invité 1 : Recontre avec Gala Avanzi pour "No Bra" sur Auvio

Gala Avanzi pour « No Bra, ce que ma poitrine dit de moi » paru chez Flammarion.

Pour des questions de confort, de plus en plus de femmes deviennent adeptes du No Bra. Pour Gala Avanzi, s'émanciper de son soutien-gorge est aussi un acte militant. C'est une arme pour dénoncer le sexisme ordinaire, la culture du viol et les injonctions à la beauté, souvent contradictoires, subies par les femmes, mais aussi l'hypersexualisation de la poitrine, trop petite, trop grosse, trop décolletée, trop rembourrée, trop découverte, trop cachée, etc. Et si pratiquer le No Bra permettait de se libérer du con