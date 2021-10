Le Mug - invité 1 : Rencontre avec José-Louis Bocquet et Catel Muller sur Auvio

José-Louis Bocquet et Catel Muller pour Alice Guy paru chez Casterman.

Retour sur le parcours exceptionnel de la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d’un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. Première réalisatrice de l’histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir l’Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production, elle construit un