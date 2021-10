Leila Bekthi et Joachim Lafosse pour le film "Les Intranquilles", qui faisait l'ouverture de la 36ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur et qui sort ce mercredi 06 octobre en salle… Leïla et Damien s'aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire.