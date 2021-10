Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Anne-Lise Melquiond sur Auvio

Anne-Lise Melquiond pour son essai : « Apocalypse show quand l'Amérique s'effondre » paru aux éditions « Playlist Society »

Zombies, extraterrestres, holocauste nucléaire, robots et virus exterminateurs sont révélateurs de la grande peur des États-Unis : la chute de la nation. Les catastrophes et le « monde d'après » hantent les séries télévisées américaines, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001. The Walking Dead, Battlestar Galactica, The Leftovers, The 100 : ces versions du cataclysme, ces mises en scène de la survie rejouent, chacune à leur façon, l'Histoire américaine, sa v