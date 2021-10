Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Michael Jones sur Auvio

Michael Jones pour son ouvrage « Mes plus belles chances » paru aux éditions Robert Laffont mais aussi pour sa chaine Youtube « Confiture (Jam) »

Le clin d'œil d'un homme qui est allé au bout de ses rêves et qui, devenu un artiste accompli, revient sur sa carrière avec une lumineuse nostalgie. Au milieu des années 1980, le succès de la chanson " Je te donne " révèle, outre celui de Jean-Jacques Goldman, le talent prometteur d'un jeune guitariste : Michael Jones. Dix ans plus tard, le Franco-Gallois est devenu l'un des artistes favoris de la scène française. Il participe aux plus belles ave