Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Gaël Tchakaloff sur Auvio

Pour "Tant qu'on est tous les deux" paru chez Flamarion

"Dans le combiné, ta respiration rythme tes pas sur un parquet sonore, oh tu sais ... Tout ira bien tant qu'on est tous les deux.Ta déambulation s'interrompt. On a eu beaucoup de chance de tomber l'un sur l'autre, notre fusion s'est opérée dès le premier jour, comme une évidence. Les gens ne comprennent pas, parce que la société est individualiste, mais le couple, ça ne casse pas l'individualité, ça la renforce, ça la respecte. Mes parents étaient pareils, moi ça me barbait quand j'étais petite. Ils s'aimaient tant que ma mère a eu des