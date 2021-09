Le Mug - invité 1 : Focus sur la pièce "FRÉDÉRIC" du TTO ! sur Auvio

Jean-François Breuer et Emmanuelle Mathieu pour la pièce « FRÉDÉRIC » à découvrir au Théâtre de la Toison d’Or jusqu’au 23 octobre à l’occasion des 30 ans du décès de Freddy Mercury cette année.

De saison en saison, Jean-François Breuer fait et refait son coming out : il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury. Il a caressé dix ans le fantasme de lui rendre hommage et pourquoi pas, de l’incarner. Le voilà qui insiste, dans ce spectacle à succès où il affiche en live ses incroyables talents de chanteur et musicien. Dominique Bréda le met en scène dans un personnage de sosie désabusé