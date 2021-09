Le Mug - invité 1 : Rencontre Thomas Purcaro Decaro et Lorenzo Serra sur Auvio

Pour le documentaire "MIRANO 80: L'ESPACE D'UN RÊVE" un film de Thomas Purcaro Decaro et Luc Jabon en projection les lundis 20 sept - 27 sept - 4 octobre 2021 à 19h30 en présence des réalisateurs au Cinéma Vendôme.

Un documentaire qui nous replonge dans l'univers culturel des années 80 et sort dans les salles au moment de la réouverture des boites de nuit à Bruxelles, après plus d'un an de fermeture. Il présente l'histoire incroyable de ce haut lieu culturel et festif bruxellois qui a influencé de nombreux artistes dans leur carrière et qui en parlent encore aujourd'hui comme un tremplin d