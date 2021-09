Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Vincent Zabus sur Auvio

Pour son roman graphique « INCROYABLE ! » avec des dessins du français Hippolyte, paru aux éditions Dargaud, lauréat du 5e Prix Première du Roman graphique !

Cette histoire est celle de Jean-Loup, 11 ans. Elle se déroule en 1983, en Belgique. Et elle implique 9 personnages, 30 majorettes, 2 000 manifestants et quelques accessoires-clés – dont une peau de banane et une boîte de conserve… Dites donc, vous saviez que pour vous oxygéner, votre coeur doit pomper 2 500 000 litres de sang par an – l’équivalent de quatre piscines olympiques ? Quel rapport avec l’histoire ? Essentiel. Les infos de