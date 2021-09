Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Mouloud Achour sur Auvio

Pour son tout premier film « Les Méchants » qui sort ce mercredi 8 en salle avec entre autres Roman Frayssinet, Ludivine Sagnier, Mathieu Kassovitz et Omar Sy ... Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés de France…