Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Antoine Wielemans chanteur du groupe Girls in Hawaii sur Auvio

A l’occasion de leur concert de lancement de la saison culturelle de la Ferme du Bièreau ce samedi 04 mais aussi pour leur participation aux Nuit 2021 du Botanique.

Le porte-drapeau du rock belge francophone Girls in Hawaii fait son grand retour sur le devant de la scène ! Antoine Wielemans, Lionel Vancauwenberghe et leurs acolytes reviennent au Botanique pour nous présenter « leurs chansons aussi limpides que complexes, provoquant tantôt une exaltation intime, tantôt une exquise mélancolie » comme le dirait Les Inrocks… Le groupe fait ses débuts en 2004 avec « From here to there » un op