Le Mug - invité 1 : Le scénariste Christophe Bec pour les BDs « Bob Morane - Les 100 Démons de l'Ombre Jaune T1 » et « Tarzan T1 » sur Auvio

1952. En pleine guérilla entre le Viet-Minh et les forces françaises, Bob Morane et Bill Ballantine sont parachutés en compagnie de soldats d'élite au nord de l'Indochine. Leur mission est d'aider les troupes françaises à combattre les sympathisants d'Ho Chi Minh, ces derniers s'acharnant à vouloir mettre les français à la porte de leur pays pour en reprendre le contrôle. L'Ombre Jaune a créé une armée de clones massacrant les soldats français. Bob et Bill Ballantine se heurtent à elle et à une légende : les 100 guerriers de Lac-Long-Quan.