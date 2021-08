Le Mug - invité 1 : Focus sur "L'Intime Festival - chapitre 9" sur Auvio

Le chapitre 9 de l'Intime Festival prendra ses quartiers ces 26, 27, 28 et 29 août au théâtre de Namur. Ce festival reçoit des invités prestigieux autour de la littérature qui se croiseront dans divers lieux à Namur. Au programme : des lectures, des rencontres mais aussi du cinéma, du théâtre, de la photo et de la musique. On en parle avec sa cofondatrice et directrice Chloé Colpé ainsi que les artistes Nicolas et Bruno.