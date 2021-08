Les équipes du Théâtre de Namur et des Abattoirs de Bomel vous proposent un festival en plein air pour tous, dans un cadre convivial. Du théâtre, de la danse, du slam, de la musique… et parmi les artistes présentés du 21 août au 5 septembre vous retrouverez: David Murgia, Joëlle Sambi, An Pierlé, Pierre Kroll, Mohamed El Khatib, Victor B, Cappella Mediterranea, Cœur de Pierre…