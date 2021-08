Le Mug - invité 1 : Focus sur le festival « Il est temps d'en rire » sur Auvio

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 4 septembre, le Festival « Il est temps d’en rire » a élu domicile au lac de Genval pour sa seconde édition. L’organisation y présente pas moins de 40 représentations sur tout l’été, dans une volonté de relance et d’accompagnement du secteur culturel et Horeca, fortement impactés par la crise sanitaire. Florence Mendez y sera présente le samedi 21 août et Dan Gagnon le dimanche 22 août dans le cadre des plateaux d’humoristes « The Belgian Comedy Show » organisés par le festival.