Le Mug - invité 1 : Valentin Grimaud pour « MARIAH CAREY, Casta Diva » (Ed. Le mot et le reste) sur Auvio

Tout le monde connaît Mariah Carey : ses vocalises, son tube de Noël, ses frasques de diva. Mais peu de gens connaissent l’artiste. Fréquemment écartée par snobisme, mal appréciée, elle n’est pourtant pas une simple chanteuse : musicienne complète, à la fois choriste soignée et vocaliste disposant d’un instrument atypique dont elle explore toutes les possibilités, elle est une parolière précieuse ainsi qu’une productrice impliquée. Chanteuse à l’image hybride, mélange de cantatrice, de pop star et de rappeuse, figure importante des croisements entre musique blanche et musique noire, Mariah C