Le Mug - invité 1 : François Schuiten pour le livre et l’expo « PEKIN-HANKOU » sur Auvio

Au début du xx siècle, des belges et des français ont uni leurs forces et leur savoir-faire afin de construire en Chine la plus grande ligne de chemins de fer de l’époque, destinée à relier le nord et le sud de l’empire du Milieu, entre Pékin et Hankou (l’actuelle Wuhan). Jean Jadot, un jeune ingénieur de 37 ans, va diriger ce chantier pharaonique, auquel plusieurs dizaines de milliers de personnes travailleront pendant sept ans.



Les Éditions Kana et Train World vous invitent au voyage à travers des documents d’archives inédits et d’une iconographie époustouflante, agrémentée de dessins