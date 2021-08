Le Mug - invité 1 : Adrien Durand pour son livre « Je n’aime que la musique triste » (Le Gospel de Poche) sur Auvio

Ceci n’est pas un livre triste sur la musique triste. C’est une collection de textes qui confrontent souvenirs, réflexions et symboles naviguant autour d’un attachement totalement subjectif à la musique mélancolique. L’écriture y est abordée comme une discussion, passé un certain stade de la nuit, quand le cerveau ne se force plus à faire le tri entre les choses futiles et importantes. Et quand il ne s’inquiète plus des conventions sociales. Ce n’est ni du journalisme musical, ni de l’autofiction. Ce n'est pas non plus une remise en question de la position de critique et fan. Ou peut-être to