Le Mug - invité 1 : « La philo selon OSS » de Chris Le Guelf sur Auvio

« La philo selon OSS » de Chris Le Guelf aux éditions de l’Opportun

Et si un philosophe se cachait derrière le sourire béat d’Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117 ? Peut-être pas tout à fait… Mais il peut nous guider à travers quelques uns des textes majeurs de la philosophie. Que diraient les stoïciens de ce grand nigaud ? Et Descartes ? Vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Morale, transgression, héroïsme, passions, rire, vérité, préjugés… toutes ces notions philosophiques majeures (et quelques autres plus étonnantes) sont abordées dans l’univers décalé de cette saga culte qui