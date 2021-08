Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Belkacem Meziane sur Auvio

Pour "THIS IS HOW WE DO IT, 40 ans de R&B en 100 albums" paru aux éditions, Le mot et le reste. Au milieu des eighties, le paysage musical noir américain est en pleine mutation. Le funk et la soul évoluent ; Michael Jackson et Prince deviennent des pop stars internationales; une partie de la jeunesse se reconnaît davantage dans le hip-hop, en lien direct avec la réalité des quartiers noirs. De jeunes artistes sentent qu'ils peuvent faire la synthèse de toutes ces sensibilités, et cette musique prend le nom de R&B, terme générique utilisé depuis trente ans pour qualifier la musique populair