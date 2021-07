Le Mug - invité 1 : Focus sur l’exposition "L’Empire en Playmobil®" sur Auvio

A découvrir au Musée Wellington jusqu’au 5 septembre 2021, avec Martin Cuche, guide au sein du musée Wellington

À l’occasion du Bicentenaire de la mort de Napoléon, « L’Empire en Playmobil® » offrira une vision différente de cette période avec une approche ludique à destination des plus jeunes via des maquettes réalisées par Laurent Lafont, passionné de Playmobil® et d’Histoire, qui mettent en lumière plusieurs événements qui ont marqué la vie de l’Empereur dont entre autres le 18 Brumaire, le Sacre, Austerlitz…