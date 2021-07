Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Doowy sur Auvio

Pour son premier single « L’Eau du Bain »

Alors que les bébés du confinement poussent leurs premiers cris, Thibaud Demey dévoile DOOWY, son premier projet solo, muri en quarantaine. Son premier single « L’Eau du Bain » vient de sortir au printemps dernier, accompagné d’un clip réalisé par Quentin Moll-Van Roye (Mustii "Feed Me"). Le single comme le clip, dévoilent une vision de la masculinité propre à Doowy : libérée, sensible et assumée. Après avoir collaboré avec Lost Frequencies, Mustii et Ykons, Thibaud Demey alias Doowy dévoile son premier projet solo, teinté d'une French pop dansante