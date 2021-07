Le Mug - invité 1 : Focus sur l’exposition "Manhwa et webtoone, l'envol de la BD coréenne" sur Auvio

Une exposition à découvrir au Musée de la BD de Bruxelles avec Isabelle Debekker directrice du CBBD.

Des premiers dessins parus dans la presse aux webtoons les plus récents, en passant par les personnages populaires et les séries majeures, l’exposition invite les visiteurs à découvrir toute la dynamique et diversité de la bande dessinée coréenne. En retraçant plus de 100 ans de son développement, elle révèle un monde créatif témoin de son temps, en perpétuelle évolution.