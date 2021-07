Le Mug - invité 1 : Focus sur le concours du festival « Fais ton court ! » sur Auvio

Avec Luc Boland, fondateur du festival et directeur artistique.

La préparation de la 6ème édition du THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL – TEFF bat son plein ! Cette édition aura lieu du 10 au 14 novembre 2021 à Namur.

Aujourd’hui, le concours « FAIS TON COURT ! » est lancé, une compétition de courts métrages de 2 minutes réalisés avec un smartphone, une tablette, une Go pro ou mini caméra de poche dans lesquels les auteurs montrent ce qu’est le handicap pour eux.