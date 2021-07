Pleins feux sur le cinéma ce vendredi, en direct du festival de Cannes, on retrouve Cathy Immelen ! La grande cérémonie de clôture aura lieu ce samedi, on connaitra enfin les lauréats après 12 jours de compétition ! Alors Cathy nous dévoile tout, les coups de cœur, les temps forts et les coulisses de son métier de journaliste sur La Croisette !