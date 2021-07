Le Mug - invité 1 : Aurel pour la sortie de son premier EP "Ah ouais" sur Auvio

Rencontre avec l’artiste Aurel pour la sortie de son premier EP "Ah ouais"

Aurel a toujours fait partie d’un groupe. Toujours voulu se fondre et se planquer dans la masse. Prise de risque minimum et retour sur investissement inexistant. Quel que soit le groupe, ça n’a jamais marché comme il le rêvait – Ça a marché-eke comme on dit à Bruxelles, d’où il vient. Quand il était jeune, il allait sonner à la porte du chanteur de Girls in Hawaii, juste en fan. Il a souvent copié, trop souvent suivi. Beaucoup d’espoir, quelques bonnes chansons, puis voilà. Puis un jour, marre de suivre,