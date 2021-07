Avec Dick Annegarn et Fred Maréchal, directeur du festival.

Les Summer Nights Fever, 3 mois avec une affiche alléchante dans un cadre magnifique (la cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose et une scène qui enjambe la Dendre). Soit 37 dates, incluant une version adaptée du Roots & Roses (avec Leyla MacCalla, une reformation de Fifty Foot Combo, Romano Nervoso et Black Box Revelation en ouverture).