Le Mug - invité 1 : Pleins feux sur "Jackie Chan et Moi" sur Auvio

Rencontre avec Jean-Michel Van den Eeyden et Rosario Amedeo pour "Jackie Chan et Moi" à découvrir ces 8 et 9 juillet au théâtre Le Manège à Mons. Jackie Chan & Moi, c’est l’histoire rocambolesque de Rosario Amedeo, acteur belge que rien ne prédestinait à jouer dans un film de Jackie Chan… et pourtant ! Comment un acteur issu du Borinage s’est-il retrouvé à l’affiche du plus gros film de Jackie Chan ? Tout a commencé avec une bonne dose d’audace et un « petit » mensonge. Avec autodérision, Rosario nous invite dans les coulisses de ce récit entre l’attente d’un nouveau rôle, un casting improba