Le Mug - invité 1 : Rencontre avec l’artiste Konoba sur Auvio

Pour son nouveau single « There’s always something wrong »

Avec 2 albums à son actif, 70 millions de streams et plus de 200 concerts dans 17 pays, le chanteur, musicien et producteur belge Konoba est de retour avec un nouveau single "There’s Always something wrong" ! Un morceau groovy et catchy qui va vous faire danser tout l’été ! Dans les paroles, le chanteur, compositeur et producteur belge exprime sa frustration envers le flux interminable de mauvaises nouvelles auquel nous sommes constamment exposés. Le single est accompagné d’un clip superbement réalisé par Mehdi Semoulin, da