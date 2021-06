Le Mug - invité 1 : Pleins feux sur le festival CONGOLISATION sur Auvio

Festival Afro-Diaspo-Arts Made in Belgium – qui jette l’ancre pour la deuxième année d’affilée au KVS, du 30 juin au 3 juillet 2021. Avec Isha Pili Pili, artiste en tête d’affiche du festival et Primrose Ntumba, attachée de presse du festival.

Un festival multidisciplinaire est composé d’expositions, de danse, de théâtre, de musique, de films et de conférences. Le festival s’inscrit dans un contexte belge et a pour vocation de mettre en relief la diversité artistique de la diaspora congolaise, en particulier, et africaine, en général. Il se définit non pas comme un regard « sur » cette div