Le Mug - invité 1 : "Alerte 5" avec Max de Radiguès sur Auvio

Un nouvel album paru chez Casterman.

Alors que la NASA procède au lancement d’un vol habité, celui-ci explose juste après le décollage, suite à un acte de sabotage. L’origine terroriste de l’attaque déclenche le passage au niveau d’Alerte 5, pour renforcer la sécurité de tous les sites et de toutes les missions en cours. Dans ce cadre, la base martienne, où vivent reclus cinq astronautes, se retrouve encore plus coupée du monde, toute communication avec l’extérieur lui étant désormais interdite... Petit à petit, le stress monte et pousse chacun dans ses retranchements, jusqu’à l’inévitable