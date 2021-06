Le Mug - invité 1 : Tatiana de Rosnay pour son nouveau roman "Célestine du Bac" sur Auvio

Rencontre avec Tatiana de Rosnay pour son nouveau roman « Célestine du Bac » paru aux éditions Robert Laffont

Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge, sans domicile, abîmée par la vie et l'alcool. Tout les sépare. Pourtant, un jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins se croisent. Contre toute attente, une extraordinaire amitié se noue. De celles qui changent une vie. De celles qui forgent à jamais une personnalité. Saisir sa chance, affronter le mystère familial qui le hante, c'est ce que Célestine va transmettre à Martin. Et plus encore...