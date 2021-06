Rencontre avec Clara Luciani pour son nouvel album "Coeur"

Après son premier album “Sainte-Victoire”, certifié triple platine, et deux Victoires de la Musique (Révélation Scène en 2019 et Artiste Féminine en 2020), Clara Luciani revient avec “Cœur”, un nouvel album jouissif aux couleurs disco-moderne. Ces 11 nouvelles chansons, à la fois dansantes et intimes, seront disponibles ce 11 juin.